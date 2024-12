Dybala zostanie w Romie na kolejny sezon? Wkrótce wszystko będzie jasne

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Kontrakt Dybali może przedłużyć się automatycznie

Paulo Dybala od momentu przybycia do Romy w 2022 roku był postacią, wokół której toczyły się liczne dyskusje o kondycji fizycznej. Częste kontuzje zmuszały kolejnych trenerów do ostrożnego zarządzania jego czasem gry, a w mediach pojawiały się nawet plotki, że klub wolałby, by nie spełniał warunków przedłużenia kontraktu. Obecna umowa napastnika obowiązuje do czerwca 2025 roku, ale jej automatyczne przedłużenie o rok zostanie uruchomione, jeśli zawodnik zagra w co najmniej 55% meczów Romy przez ponad 45 minut w ciągu trzech lat.

Claudio Ranieri, nowy szkoleniowiec Giallorossich, jasno zadeklarował w swojej pierwszej konferencji prasowej, że zamierza korzystać z usług Dybali tak często, jak to możliwe. Taka postawa stawia Argentyńczyka w sytuacji, w której już tylko siedem lub osiem kolejnych występów pozwoli na przedłużenie jego kontraktu do 2026 roku.

Do tej pory Paulo Dybala rozegrał w tym sezonie 11 spotkań Serie A, z czego sześć rozpoczął w podstawowym składzie. Jego miejsce w wyjściowej jedenastce na nadchodzący mecz z Atalantą wydaje się niemal pewne, co świadczy o dużym zaufaniu Ranieriego.

Roma potrzebuje Dybali w najlepszej formie, aby klub wrócił do rywalizacji o czołowe lokaty w Serie A w tym sezonie. Ożywienie kariery Argentyńczyka w stolicy Włoch może przynieść korzyści obu stronom. Z drugiej strony, nawet automatyczne przedłużenie kontraktu nie zamknie spekulacji o jego przyszłości i możliwym odejściu latem.

