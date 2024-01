Nie zapowiada się na to, żeby zimą Roma dokonała transferów do klubu. Wpływ na to ma ograniczone pole manewru przez zasady FFP. Według "Il Messaggero" rozwiązaniem problemu ma być sprzedaż Leonardo Spinazzoli.

Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Leonardo Spinazzola

Roma może wydać w zimowym oknie zaledwie 1.8 miliona euro, aby nie naruszyć zasad Finansowego Fair Play

W Rzymie rozważają sprzedaż Leonardo Spinazzoli

Obrońca gra w klubie od 2019 roku

Leonardo Spinazzola musi odejść z AS Romy

AS Roma prawdopodobnie nie dokona żadnych ruchów transferowych w zimę. Wynika to z faktu, że włoski klub znajduje się na granicy limitu Finansowego Fair Play. Do swojej dyspozycji mają zaledwie 1.8 miliona euro, w innym wypadku naruszą zasady i mogą zostać za to surowo ukarani. Jedynym rozwiązaniem tej niedogodności jest sprzedaż piłkarzy.

Według doniesień “Il Messaggero” w Romie mają poważnie rozważać rozstanie z Leonardo Spinazzolą. Włoch przykuł uwagę ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej, a jego sprzedaż pozwoli “Wilkom” na jakiekolwiek działanie na rynku transferowym. Przed rozpoczęciem okna transferowego celem drużyny Jose Mourinho było wzmocnienie środka obrony.

Leonardo Spinazzola do Rzymu trafił w 2019 roku z Juventusu za blisko 30 milionów euro. Początkowo był podstawowym piłkarzem w pierwszym składzie, lecz kontuzja podczas Euro sprawiła, że w jego miejsce do wyjściowej jedenastki wskoczył Nicola Zalewski.

30-letni obrońca jak dotąd zagrał dla “Giallorossi” w tym sezonie 15 spotkań, w których strzelił bramkę i zaliczył 2 asysty. Jego umowa z klubem obowiązuje do czerwca 2024 roku.