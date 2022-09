PressFocus Na zdjęciu: AC Milan

Rafael Leao był bohaterem weekendowych derbów Mediolanu, ale eksplozja jego talentu nastąpiła wcześniej. Trudno w to uwierzyć, ale przed poprzednim sezonem Serie A, wartość tego piłkarza wynosiła 25 mln euro. Dziś jest to już niemal trzykrotnie więcej. O tym w najnowszym odcinku SerieALL na SerieA.pl.

Rafael Leao zalicza najlepsze wejście w sezon w swojej karierze

Portugalczyk był niekwestionowanym królem derbów Mediolanu. Zakończył je z dwoma golami i asystą

W Europie trudno znaleźć piłkarza, którego wartość tak mocno szybuje w górę

Dziesiątki milionów w górę

Poniżej fragment najnowszego odcinka cyklu. Całość podsumowania kolejki możecie przeczytać tutaj.

Można domniemywać, że kontrakt i tak zostanie przedłużony, bo Leao wszedł w fazę błyskawicznego prosperity. Przez Transfermarkt jest dziś wyceniany na 70 mln euro. Pół roku temu było to 50 mln, a po ostatnich świętach Bożego Narodzenia – 35 mln. Przed startem poprzedniego sezonu – o kolejne 10 mln euro mniej. Być może Rafa jest w tej chwili piłkarzem, którego wartość na rynku rośnie najszybciej ze wszystkich. “La Gazzetta dello Sport” pisze nawet, że aktualna wycena to 100 mln euro, a jeśli Portugalczyk będzie się rozwijał w ten sposób, to wkrótce wysokość klauzuli (150 mln euro) przestanie być mrzonką, a stanie się realną kwotą, którą ktoś za niego zapłaci. Dlatego tak kluczową kwestią jest podpisanie nowej umowy. Jeśli się nie uda, za dwa lata Leao odejdzie za darmo.

Czas na naprawdę duże granie

“Gazzetta” porównuje Leao z innymi piłkarzami w podobnym wieku, którzy jednak nieco szybciej wypłynęli na te najszersze wody. Vinicius jest już zdobywcą Pucharu Europy z Realem. Phil Foden, który podobnie jak Rafa gra na lewym skrzydle, od dawna ma wyrobioną markę w potężnym Manchesterze City. Jest też Jadon Sancho mający już lata temu status gwiazdy w Borussii Dortmund, choć ten nieco się od niego odkleił po transferze do Manchesteru United. Cała ta trójka będąca o rok młodsza od Leao, ma na koncie od 28 do 36 występów w Lidze Mistrzów. Portugalczyk ma zaledwie cztery. Przy bardzo porównywalnych liczbach, jakie robi w rozgrywkach krajowych. Dlatego startujący właśnie sezon Ligi Mistrzów jest z perspektywy kibiców Milanu jeszcze ciekawszy. Będzie można wyciągać wnioski, czy ich pupil jest już gotowy na największy światowy futbol. Póki co Rafael Leao jest najlepszym piłkarzem Serie A w pierwszych pięciu kolejkach. Ale czy to nie jest dla niego za mało?