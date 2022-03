Problemy wokół przebudowy San Siro. Inter i Milan ostrzegają

PressFocus Na zdjęciu: San Siro

Inter Mediolan oraz AC Milan ostrzegają władze Mediolanu, że w przypadku postępujących problemów biurokratycznych zdecydują się na budowę nowego stadionu w stolicy Lombardii w zupełnie innym miejscu. Obecnie podjęto decyzję o przebudowie istniejącego stadionu San Siro.

Ważą się losy przebudowy San Siro

Inter i Milan są zniecierpliwione długim oczekiwaniem na wymagane dokumenty

Kluby ostrzegają, że mogą zdecydować się na budowę stadionu w innym miejscu

Nowy stadion Interu i Milanu wciąż pod znakiem zapytania

Przedstawiciele obu klubów są rozczarowani przeciągającymi się sprawami biurokratycznymi. Zebranie odpowiednich dokumentów przeciąga się, dlatego mediolańskie drużyny tracą pomału cierpliwość. Kluby żądają ustaleniach konkretnych terminów przebudowy i ostrzegają, że są otwarte na inne opcje.

We wtorek rano La Gazzetta dello Sport opublikowała informację, że Inter i Milan mają dość czekania na wszystkie potrzebne dokumenty i zrezygnowały z przebudowy San Siro decydując się na wybudowanie stadionu w innej części miasta. Burmistrz Mediolanu opublikował list, który tydzień temu otrzymał od klubów Serie A, że wciąż są zaangażowane w projekt.

W związku z pojawiąjącymi się sprzecznymi doniesieniami oba kluby wydały specjalne oświadczenie, w którym odniosły się do tej sprawy. – W odniesieniu do projektu nowego stadionu w Mediolanie, Inter Mediolan oraz AC Milan chcą wyjaśnić, że kontynuują konstruktywny dialog z lokalnymi władzami w celu przygotowania dossier, które będzie można wykorzystać w debacie publicznej. Mamy nadzieję, że to przyspieszy proces przebudowy San Siro w ramach szerszego planu przekwalifikowania obszaru w teren sportowy i rekreacyjny – napisano.

– Dla obu klubów budowa nowego stadionu pozostaje priorytetem. Do czasu uzyskania wszystkich pozwoleń, pozostajemy otwarci na inne możliwości, jeśli nie byłoby odpowiednich warunków do przebudowy istniejącego stadionu San Siro, jak pierwotnie planowano. – Milan i Inter pozostawiają więc sobie furtkę do zrealizowania innego projektu w nowym miejscu. Jednocześnie naciskają na władze Mediolanu, aby przyspieszyć realizację projektu.

