Inter Mediolan w końcówce maja rozstał się z dotychczasowym trenerem Antonio Conte. Powody tej decyzji w rozmowie z dziennikarzem La Gazzetty dello Sport wyjawił prezydent klubu Steven Zhang.

Odejście Antonio Conte z Interu zszokowało piłkarskie środowisko

Powody rozstania z włoskim trenerem wyjawił prezydent mediolańczyków

Steven Zhang przy podjęciu decyzji kierował się dobrem klubu

Conte opuścił Inter w chwale

31 maja 2019 roku Antonio Conte został zatrudniony w roli trenera Interu, z którym w pierwszym roku pracy zaszedł do finału Ligi Europy (porażka 2:3 z Sevillą). W Serie A zdobył wicemistrzostwo. Mediolańczycy ustąpili tylko Juventusowi o ledwie jeden punkt. Zakończona niedawno kampania była dla Nerazzurrich bardziej udana, ponieważ wygrali ligę włoską pierwszy raz od 2010 roku.

Mimo sporych osiągnięć z zespołem, Antonio Conte musiał przedwcześnie pożegnać się z Interem. Media informowały, że przyczyną tego rozstania były oszczędności, których musi szukać prezydent klubu – Steven Zhang.

– Od pierwszego momentu wiedzieliśmy, że Conte będzie najlepszym kandydatem na objęcie trenera Interu. Dwa lata temu w końcu udało nam się go sprowadzić do klubu. Cały czas wiedziałem, że Conte to zwycięzca, dlatego też pozwoliliśmy sobie na tak duże inwestycje w drużynę w ostatnich latach – stwierdził chiński biznesmen.

– Już zeszłe lato wpłynęło na nasze finanse, jednak pozostaliśmy z Conte na stanowisku trenera, koncentrując się na sezonie w którym mieliśmy nadzieję wygrać coś. Decyzja okazała się słuszna. Teraz jednak rachunek wystawiony przez pandemię jest taki, że nie możemy zrobić nic innego jak ocenić sytuację i szukać oszczędności, które pozwolą nam spiąć budżet. Musimy koniecznie ograniczyć koszty i kontrolować ryzyko. Oczywiście to także wpływa na mercato i naszą strategię – kontynuował Zhang.

– Nasze odrębne punkty widzenia doprowadziły do rozejścia się z Conte. To, co nie było ważne dla niego, było ważne dla klubu. Conte to topowy trener, lecz jako prezydent muszę myśleć o solidności klubu – zakończył wątek prezydent mediolańczyków.

Czytaj także: Napoli za Juventus w Lidze Mistrzów? Sensacyjne doniesienia mediów