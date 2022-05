PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior (P)

Polscy piłkarze w lidze włoskiej w sezonie 2021/2022 nie byli czołowymi postaciami. Nie mieliśmy snajperów pokroju Arkadiusza Milika z czasów Napoli, czy Krzystofa Piątka z Genoi i wczesnego Milanu. To nie znaczy, że Polacy nie błyszczeli – piszą w swoim najnowszym tekście na Seriea.pl Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports.

Jakub Kiwior, Szymon Żurkowski, Nicola Zalewski – w tym sezonie ci piłkarze pokazali się z dobrej strony

Wojciech Szczęsny i Łukasz Skorupski mieli problemy, ale ogólnie prezentowali solidną postawę

Piotr Zieliński drugą część sezonu miał całkiem nieudaną

Polacy w Serie A w sezonie 2021/2022

Nicola Zalewski nie zapisał na swoim koncie konkretnych liczb, ale zbierał sporo pochwał od fachowców i Jose Mourinho. AS Roma ma utalentowanego wahadłowego z Polski na lata. To nie był sezon, w którym Zalewski od początku do końca był członkiem pierwszego składu, ale był odważnie wprowadzany i w finale Ligi Konferencji, który Giallorossi wygrali, wyszedł w wyjściowym składzie.

Na włoskich boiskach odrodził się Szymon Żurkowski. W Fiorentinie po transferze z Górnika Zabrze nie szło mu za dobrze, ale odżył w Empoli i stał się ważną częścią tego zespołu. Swoje miejsce w Spezii znalazł Jakub Kiwior, który jest jednym z objawień sezonu i dzięki temu znalazł się wśród powołanych do reprezentacji Polski.

Solidny poziom prezentowali nasi reprezentacyjni bramkarze. Wojciech Szczęsny miał problemy na początku sezonu, zawalił ważne punkty, ale potem ustabilizował formę i stał się ostoją Juventusu. Łukasz Skorupski to bardzo ważna postać w Bolonii, a obecny sezon był dla niego zdecydowanie lepszy niż poprzedni.

Cały tekst pt. “Sezon Polaków. Przeciętność i kilku pozytywnych bohaterów” przeczytasz na Seriea.pl!