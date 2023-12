Imago / Franco Romano Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Stefan de Vrij oraz Denzel Dumfries opuścili boisko w meczu z Napoli z urazami

Jutro odbędą się szczegółowe badania obu zawodników

Alessandro Bastoni oraz Benjamin Pavard wciąż są kontuzjowani

Kolejne urazy rozbijają defensywę Interu

Inter Mediolan bez problemów wygrał 3-0 w hicie 14. kolejki Serie A z Napoli. Niestety zwycięstwo okupione było stratą dwóch podstawowych obrońców. W pierwszej połowie już w 18 minucie meczu boisko musiał opuścić Stefan de Vrij, który miał problem z przywodzicielem. Jego miejsce na murawie zajął Carlos Augusto. Natomiast w 77 minucie kontuzji doznał Denzel Dumfries. Problemem wahadłowego “Nerazzurrich” był mięsień zginacza uda w lewej nodze.

Według dzisiejszych informacji z “La Gazzetta dello Sport” obaj Holendrzy mają w dniu jutrzejszym przejść szczegółowe badania. Po nich klub poinformuję, jak poważne są to urazy i przez jaki czas piłkarze będą wyłączeni z udziału w treningach z zespołem. Wciąż na liście kontuzjowanych znajdują się Alessandro Bastoni oraz Benjamin Pavard. Co tylko potęguję problemy z doborem linii defensywnej na następne spotkania. Jednak dla Simone Inzaghiego jest światełko w tunelu, bowiem obaj piłkarze powoli wracają do zajęć z piłką.