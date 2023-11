fot. Imago/ Na zdjęciu: Alessandro Florenzi

We Włoszech nieustannie trwa afera bukmacherska

W czwartek do mediów wypłynęło kolejne nazwisko podejrzane o obstawianie meczów piłkarskich

Alessandro Florenzi złożył zeznania w prokuraturze i nie przyznaje się do stawianych zarzutów

Zawodnik Milanu nie przyznaje się do winy

W czwartek wypłynęło nazwisko kolejnego piłkarza zamieszanego we włoską aferę bukmacherską. Zdaniem mediów jest nim Alessandro Florenzi, którego podejrzewa się o korzystanie z nielegalnych platform i obstawianie meczów piłki nożnej. W tej sprawie kilkumiesięcznym zawieszeniem ukarano już Sandro Tonaliego i Nicolo Fagioliego.

Defensor Milanu złożył zeznania w prokuraturze w Turynie. Poinformował, że brał udział w grach hazardowych na platformie zakazanej, natomiast nigdy nie obstawiał meczów piłki nożnej. To oznacza, że w tym wypadku nie groziłoby mu zawieszenie, a jedynie kara finansowa. Oczywiście zeznania Florenziego muszą jeszcze zostać potwierdzone, natomiast podążył on drogą Nicolo Zaniolo, który również konsekwentnie nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów.

