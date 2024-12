Liverpool może stracić gwiazdę. Luis Diaz na radarze trzech gigantów

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy, PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz i Arne Slot

Milan, PSG i Barcelona obserwują sytuację Luisa Diaza

Liverpool w styczniu 2022 roku zdecydował się zainwestować ponad 50 milionów euro w skrzydłowego z ligi portugalskiej. W ten sposób zawodnikiem The Reds został Luis Diaz. Kolumbijczyk wcześniej bronił barw FC Porto, gdzie był jedną z gwiazd nie tylko klubu, ale całej ligi.

Transfer do Premier League okazał się dla 27-latka strzałem w dziesiątkę. Gdy tylko Diaz jest zdrowy stanowi mocny punkt w taktyce zespołu z Anfield Road. Natomiast mimo kluczowej roli piłkarz wciąż zarabia zaledwie 55 tysięcy funtów tygodniowo. Co prawda obecnie trwają rozmowy dotyczące nowej umowy, lecz nie osiągnięto porozumienia odnośnie podwyżki wynagrodzenia. Jak przekazał serwis antena2.com reprezentant Kolumbii chce zarabiać tyle, co inni liderzy Liverpoolu.

W obliczu fiaska w rozmowach na linii Diaz – Liverpool istnieje prawdopodobieństwo, że Kolumbijczyk może zdecydować się na zmianę klubu. Jak twierdzi powyższe źródło, sytuacji zawodnika przygląda się trzech gigantów europejskiego futbolu. FC Barcelona i Paris Saint-Germain są w stanie wyłożyć na stół aż 80 milionów euro, aby zapewnić sobie usługi piłkarza. O podpisaniu kontraktu z 27-latkiem marzy również AC Milan. Rossoneri widzą w nim gwiazdę formacji ofensywnej.

Luis Diaz w aktualnym sezonie rozegrał 22 mecze, w których zdobył 9 bramek i zanotował 3 asysty. Obecna umowa z Liverpoolem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Portal Transfermarkt wycenia skrzydłowego na 80 milionów euro.