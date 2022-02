Dybala znów kontuzjowany

PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulu Dybala ponownie zmaga się z urazem mięśniowym i jego występ we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Villarreal stanął pod znakiem zapytania. Brak Argentyńczyka w meczu z Hiszpanami byłby sporym problemem dla Maxa Allegriego i dużym osłabieniem zespołu Starej Damy.

Dybala nie dokończył piątkowych derbów z Torino z powodu kontuzji

Argentyńczyk sam poprosił o zmianę

Stan zdrowia napastnika będzie na bieżąco monitorowany przed wtorkowym meczem z Villarreal

Występ Dybali z Villarreal zagrożony

Dybala opuścił boisko w w drugiej połowie piątkowych derbów z Torino. W jego miejsce na placu gry pojawił się Weston McKennie. Argentyńczyk sam poprosił o zmianę. Z murawy zszedł o własnych siłach, ale gdy usiadł na ławce rezerwowych widać było grymas bólu na jego twarzy. Zawodnik od razu przyłożył lód do uda.

Juventus ma nadzieję, że uraz nie okaże się poważny i napastnik będzie zdolny do gry we wtorkowym pojedynku. Jednak potrzebne są szczegółowe badania, aby wykluczyć poważniejsze uszkodzenie mięśnia. W tym sezonie Argentyńczyk opuścił już dziewięć meczów z powodu kontuzji mięśniowych.

Sytuacja kadrowa bianconerich przed meczem z Villarreal jest naprawdę kiepska. Włosi mogą się udać do Hiszpanii bez trzech z czterech środków obrońców. W tym momencie niezdolni do gry są Leonardo Bonucci i Giorgio Chiellini, a Daniele Rugani w czasie rozgrzewki przed meczem z Torino nabawił się drobnego urazu, który wykluczył go z gry w Derby Della Mole.

Juventus tylko zremisował w piątkowych derbach 1:1 i ich sytuacja w tabeli staje się coraz trudniejsza. Co prawda Bianconeri mają w tym momencie trzy punkty przewagi nad piątą Atalantą, ale La Dea ma dwa spotkania rozegrane mniej. Walka o czwarte miejsce w Serie A robi się zatem z każdą kolejką ciekawsza. Wydaje się, że pierwsza trójka jest już poza zasięgiem zarówno Starej Damy jak i drużyny z Bergamo.

