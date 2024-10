Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba: Myślę tylko o treningach i grze w Juventusie

Paul Pogba jest już bardzo blisko powrotu na piłkarskie boisko. Przypomnijmy, że zawieszenie piłkarza za stosowanie dopingu zostało skrócone z 4 lat do 18 miesięcy. W praktyce oznacza to, że 31-latek już w styczniu rozpocznie treningi z zespołem, a w marcu będzie mógł wybiec na boisko w oficjalnym meczu.

Umowa środkowego pomocnika z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Dotychczas wydawało się, że 91-krotny reprezentant Francji rozstanie się ze Starą Damą, z którą w najbliższym czasie miał rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Co więcej, rozstanie miało być wspólną decyzję obu stron.

Tymczasem najnowsze wypowiedzi Paula Pogby przeczą tym informacjom. Wygląda bowiem na to, że doświadczony zawodnik pragnie kontynuować swoją karierę w Turynie.

– Jestem gotów obniżyć pensję, aby zostać w Juventusie. Nadal mam ważny kontrakt z klubem. W tym momencie myślę tylko o treningach i grze w Juventusie. To nie ja muszę mówić, to boisko przemówi, a Thiago Motta oceni moją dyspozycję. Zapewniam, że to będzie inny Paul Pogba, lepszy niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział francuski pomocnik we wtorkowym wywiadzie udzielonym włoskiemu dziennikowi “La Gazzetta dello Sport”.

W ostatnich dniach trzydziestolatek był łączony z Olympique’iem Marsylia oraz Los Angeles FC. Mistrz świata z 2018 roku wzbudza więc spore zainteresowanie na rynku.