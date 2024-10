Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Ange-Yoan Bonny na liście SSC Napoli

SSC Napoli w obecnym sezonie prezentuje się na miarę oczekiwań kibiców. Podopieczni Antonio Conte co prawda fatalnie rozpoczęli rozgrywki Serie A, przegrywając na inaugurację z Hellasem Verona (0:3), ale był to jedynie wypadek przy pracy. W kolejnych meczach „Azzurri” solidnie punktowali, przez co obecnie zajmują pierwsze miejsce w tabeli ligowej.

Aurelio De Laurentiis wraz ze świtą zaczynają myśleć o kolejnych wzmocnieniach. SSC Napoli bacznie obserwuje włoski rynek w celu znalezienia odpowiedniego zawodnika. Daniele Longo informuje, że ostatnio uwaga „Azzurrich” została zwrócona na Ange-Yoana Bonny’ego, który na co dzień reprezentuje barwy Parmy Calcio.

Obecnie Antonio Conte nie może jednak narzekać na obsadę pozycji napastnika. SSC Napoli ma w ataku Romelu Lukaku, który jest podstawową opcją. Na ławce rezerwowych zasiadają Giovanni Simeone oraz Giacomo Raspadori. Ta dwójka w poprzednich latach potrafiła ratować wynik „Azzurrich”, zatem zespół z południa Italii ma dobrze obsadzoną ofensywę.

Ange-Yoan Bonny natomiast w tym sezonie jest jedną z najjaśniejszych postaci w drużynie Parmy Calcio. W tym sezonie ligowym francuski napastnik zaliczył siedem występów w barwach beniaminka Serie A. W tym czasie zawodnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.

