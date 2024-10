Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba odejdzie z Juventusu. Szuka nowego klubu

Paul Pogba w sierpniu 2023 roku został zawieszony na cztery lata, ponieważ uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego. Zasądzona kara była bardzo dotkliwa, dlatego przedstawiciele piłkarza zdecydowali się odwołać od tej decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, a to przyniosło oczekiwany skutek.

Dyskwalifikacja pomocnika zostanie bowiem skrócona do 18 miesięcy. Oficjalne potwierdzenie zmniejszenia kary dla zawodnika pojawi się w poniedziałek.

To oznacza, że Paul Pogba będzie mógł wrócić do gry w marcu 2025 roku, a treningi rozpocznie już w styczniu. Przypomnijmy, że 81-krotny reprezentant Francji wciąż jest związany kontraktem z Juventusem. Umowa 31-latka obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

Jednak wszystko wskazuje na to, że środkowy pomocnik nie będzie kontynuował swojej kariery w Turynie. Jak podaje Fabrizio Romano w mediach społecznościowych, włodarze włoskiego klubu usiądą do rozmów z zawodnikiem w sprawie rozwiązania umowy.

Dziennikarz przekonuje, że osiągnięcie porozumienia nie będzie problemem, ponieważ obie strony mają taką samą wolę. Juventus nie widzi miejsca w swoim składzie dla Paula Pogby, a sam piłkarz również chce rozpocząć nowy rozdział. Niewykluczone, że były gwiazdor Manchesteru United trafi do Major League Soccer. Drużyny ze Stanów Zjednoczonych bacznie monitorują bowiem sytuację mistrza świata z 2018 roku.