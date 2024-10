MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Ederson przymierzany do PSG. Zastąpi Donnarummę?

Gianluigi Donnarumma nie wygląda najlepiej między słupkami Paris Saint-Germain na początku obecnego sezonu. 25-letni bramkarz popełnił bowiem kilka rażących błędów, czym sprawił problemy swoim kolegom z drużyny. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to kapitan reprezentacji Włoch nie może być pewny swojej przyszłości w Paryżu.

Jak donosi hiszpański portal “Fichajes.net”, włodarze PSG powoli rozglądają się za ewentualnym następcą Gianluigiego Donnarummy, którym może zostać… Ederson. 31-letni Brazylijczyk był łączony z opuszczeniem Manchesteru City już podczas ostatniego letniego okienka transferowego, gdy zgłosiły się po niego kluby z Arabii Saudyjskiej.

Mierzący 188 centymetrów golkiper ostatecznie pozostał na Etihad Stadium, jednak kontrakt bramkarza z aktualnym pracodawcą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie nowej umowy, to Ederson otrzyma zgodę na odejście z ekipy The Citizens, a wtedy do gry wkroczy właśnie Paris Saint-Germain.

25-krotny reprezentant Canarinhos z powodzeniem występuje w barwach Manchesteru City od lipca 2017 roku, kiedy przeprowadził się na Eithad Stadium za 40 milionów euro z Benfiki Lizbona. Dotychczasowy bilans zawodnika w angielskim zespole to 341 meczów, 266 wpuszczonych goli i 157 czystych kont. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 35 mln euro.

Warto dodać, że w ostatnich tygodniach w kontekście przenosin na Parc des Princes pojawiało się w mediach nazwisko również innego topowego bramkarza – Jana Oblaka.