Inter Mediolan przekazał kibicom dobrą wiadomość. Klubowi bowiem udało się dojść do porozumienia z Nicolo Barellą. Włoski pomocnik podpisał nową umowę, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2029 roku.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella

Oficjalnie: Inter przedłużył kontrakt z Nicolo Barellą

Kibice piłki nożnej żyją już zbliżającym się EURO 2024. Inter Mediolan natomiast sprawił, że ich fani chwilowo przestaną żyć mistrzostwa Europy. Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformował, że udało się dojść do porozumienia z Nicolo Barellą. Włoski pomocnik we wtorkowy wieczór podpisał z „Nerazzurrimi” nowy kontrakt. Umowa mistrza Europy będzie obowiązywała do 30 czerwca 2029 roku.

– Dzisiaj jestem niezwykle szczęśliwy i podekscytowany, że mogę przedłużyć kontrakt z Interem na tak wiele lat. Nigdy nie miałem żadnych wątpliwości: wierzę w ten projekt, a przede wszystkim chciałem, aby ten podpis nastąpił przed mistrzostwami Europy. Jestem naprawdę dumny, że mogłem tak długo bronić barw tego wspaniałego klubu. Moim życzeniem jest kontynuowanie drogi sukcesu, którą podążaliśmy w ostatnich latach z grupą i trenerem. Chcemy rozwijać się jeszcze bardziej, aby dawać więcej radości naszym fanom. Przeżyliśmy z nimi niezapomniane chwile i jestem pewien, że jeszcze wiele takich nadejdzie. Teraz skupiam się na mistrzostwach Europy z Włochami i zobaczymy się wkrótce, gdy sezon rozpocznie się ponownie. Nie mogę się doczekać, aby ponownie zagrać przed wspaniałą publicznością Nerazzurrich, wszyscy razem dla Interu – przekazał Nicolo Barella, cytowany przez serwis „fcinter.pl”.

Wychowanek Cagliari Calcio obecnie przygotowuje się z reprezentacją Włoch do EURO 2024. Wielu kibiców mogło drżeć o zdrowie 27-latka, ponieważ ten z powodu kontuzji nie zagrał w ostatnich sparingach. Luciano Spalletti jednak uspokaja, bowiem Barella powinien być gotowy na pierwszy mecz turnieju.

Sprawdź także: Dybala chce grać w Lidze Mistrzów. Może trafić do giganta Serie A