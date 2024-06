Rosnące zarobki Paulo Dybali i jego pragnienie gry w Lidze Mistrzów mogą sprawić, że La Joya przeniesie się z Romy do Interu Mediolan, informuje "Tuttosport". Transfer ten może być korzystny zarówno dla zawodnika, jak i dla obu klubów.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Dybala może latem trafić do Interu Mediolan

AS Roma może rozważyć sprzedaż Paulo Dybali podczas letniego okienka transferowego. “Tuttosport” donosi, że La Joya pragnie ponownie zagrać w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, ponieważ uważa, że brak udziału w tych prestiżowych rozgrywkach był jednym z powodów jego pominięcia w składzie Argentyny na Copa America.

Giallorossi mogą być skłonni do transferu, biorąc pod uwagę, że Dybala ma jeszcze tylko rok kontraktu, a jego pensja wzrośnie z 6 milionów euro do 8 milionów euro w sezonie 2024-25. To sprawia, że sprzedaż zawodnika teraz może być bardziej opłacalna finansowo.

“Tuttosport” informuje, że choć kontaktów między klubami jeszcze nie było, to nowy prezes Interu, Beppe Marotta, od dawna jest wielkim admiratorem Dybali. Argentyński napastnik ma klauzulę odstępnego w wysokości 20 milionów euro dla klubów Serie A, ale Inter może negocjować niższą cenę ze względu na korzyści, jakie płynęłyby z tego transferu również dla Romy.

Dybala byłby tańszą opcją do wzmocnienia ataku Interu niż na przykłąd Albert Gudmundsson, którego Genoa wycenia na ponad 30 milionów euro. Długoterminowy kontrakt pozwoliłby również Interowi rozłożyć wysoką pensję Dybali na kilka lat, co byłoby korzystne dla finansów klubu.

Ostatnie tygodnie przyniosły mieszane raporty dotyczące przyszłości Dybali, ale Argentyńczyk niedawno przyznał, że nie jest pewien, czy pozostanie na Stadio Olimpico. Transfer do Interu Mediolan, który zapewni mu grę w Lidze Mistrzów, może być atrakcyjną opcją dla zawodnika pragnącego powrócić na najwyższy poziom europejskich rozgrywek.

