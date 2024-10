Napoli nie składa broni. Podejmie kolejną próbę rozmów z gwiazdą

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

SSC Napoli przeprowadzi rozmowy z Khvichą Kvaratskhelią ws. umowy

SSC Napoli fatalnie rozpoczęło sezon. Drużyna pod wodzą Antonio Conte na inauguracje rozgrywek Serie A została rozgromiona przez Hellas Verona (0:3). Później jednak „Azzurri” weszli na odpowiednie obroty. Dziś drużyna z południa Italii zasiada na fotelu lidera rozgrywek włoskiej ekstraklasy i jest głównym kandydatem do sięgnięcia po Scudetto.

Juventus chyba upadł na głowę

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że SSC Napoli wkrótce zasiądzie do rozmów ze swoją gwiazdą. Klub bowiem pragnie przedłużyć kontrakt z Khvichą Kvaratskhelią. Do tej pory jednak strony miały problem ze znalezieniem wspólnego języka. Kibice z południa Italii liczą, że się to na dniach zmieni.

Włoski dziennikarz przekazuje również inne ciekawe informacje. Otóż SSC Napoli chce zapewnić Khvichy Kvartskhelii kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy. Długość umowy jednak nie poróżnia stron, a, jak się można spodziewać, finanse. „Azzurri” chcą zaoferować gruzińskiemu gwiazdorowi zarobki na poziomie 5,5 miliona euro rocznie. 23-latek jednak żąda wynagrodzenia opiewającego na 8 milionów euro.

W zapisie popularnego Kvary z neapolitańczykami może również zostać zawarta klauzula odejścia. Nicolo Schira jednak nie zdradza szczegółów w tej sprawie.