Napoli ma problem. Gwiazda stawia warunki

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze SSC Napoli

Khvicha Kvaratskhelia wciąż bez porozumienia z SSC Napoli

SSC Napoli od momentu, gdy stery nad drużyną przejął Antonio Conte, odzyskało moc. Aktualnie ekipa ze Stadio Diego Armando Maradona jest liderem rozgrywek, mając 25 punktów na koncie. Ostatnio jednak neapolitańczycy otrzymali lekcje piłki nożnej od Atalanty. Tymczasem ciekawe wieści na temat Khvichy Kvaratskhelii przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że coraz bardziej niepewna jest przyszłość gruzińskiego napastnika. Kvaratskhelia ma co prawda kontrakt z klubem z Neapolu do końca czerwca 2027 roku. Niemniej w związku z tym, że chętnych na pozyskanie zawodnika nie brakuje, to klub z Neapolu stoi przed ryzykiem rozstania z piłkarzem.

Co prawda Napoli ma plan, aby przedłużyć kontrakt z 23-katkiem. Kłopotem jest jednak to, że warunki oferowane przez przedstawiciela Serie A nie jest na tyle atrakcyjna dla zawodnika, aby ten skusił się na podpisanie nowego porozumienia.

Kvaratskhelia trafił do Napoli w 2022 roku z Dinamo Batumi. Włoski klub przeznaczył na transakcję z udziałem piłkarza ponad 13 milionów euro. W tym sezonie gruziński napastnik rozegrał jak na razie 13 meczów. Zdobył w nich pięć bramek i zaliczył też dwie asysty. Okazję na poprawę tego bilansu zawodnik będzie miał 10 listopada, gdy Partenopei zmierza się na wyjeździe z Interem Mediolan.

