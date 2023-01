fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Reprezentacja Brazylii jest w trakcie poszukiwania nowego selekcjonera po zakończeniu współpracy z Tite. Corriere dello Sport przekazało, że Ronaldo Luis Nazario de Lima namawiał Jose Mourinho do pracy z kadrą Canarinhos.

Reprezentacja Brazylii po rozstaniu z Tite wciąż nie ogłosiła jego następcy

Corriere dello Sport przekazało, że Jose Morinho odrzucił propozycję pracy z pięciokrotnymi mistrzami świata

Portugalczyka namawiał nawet Il Fenomeno

Ronaldo namawiał Mourinho do pracy w reprezentacji Brazylii

Reprezentacja Brazylii ma za sobą nieudany występ na mundialu w Katarze. Neymar i spółka niespodziewanie odpadli już w 1/4 finału mistrzostw świata, ulegając Chorwacji w konkursie jedenastek. Następstwem tego jest to, że po światowym czempionacie władze Brazylijskiej Federacji Piłkarskiej odrzuciły Tite.

Corriere dello Sport przekazało informacje, że Jose Mourinho odrzucił propozycję Brazylijczyków. Mimo że w ostatnich dniach kontaktował się z nim nawet Luis Nazario de Lima Ronaldo. Był pilkarz próbował już latem przekonać portugalskiego trenera do pracy w szeregach Canarinhos.

Mourinho nie jest jednak zainteresowany pracą z drużyną narodową. Woli skupić się na kontynuowaniu kariery trenerskiej w klubie. Aktualny kontrakt The Special One z Romą obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

Giallorossi w niedzielny wieczór zremisowali w hicie 17. kolejki Serie A z Milanem. Przez większą część spotkania rzymianie przegrywali 0:2, ale ostatecznie wyszarpali punkt, strzelając dwa gole w ostatnich fragmentach rywalizacji.

