IMAGO / IPA Sport ABACA Na zdjęciu: Jose Mourinho

Media obiegła najlepsza jedenastka rzekomo sporządzona przez Mourinho

Portugalczyk miał wybrać zestawienie złożone z topowych piłkarzy

Jak sam przekonuje, to wszystko kłamstwa

Mourinho: Fałszywe wiadomości, szanuj moją historię

W ostatnim czasie media obiegła informacja o jedenastce sporządzonej przez Jose Mourinho. Portugalczyk miał rzekomo wybrać zestawienie złożone z najlepszych piłkarzy, których trenował. Okazuje się, że to wszystko nieprawda.

Oświadczenie Jose Mourinho

Fałszywe wiadomości: najlepsza jedenastka JM, JM wybiera swoją najlepszą jedenastkę… Fałszywe wiadomości.

Nigdy tego nie robiłem. Zawsze odmawiałem, nie da się tego zrobić i tego nie zrobiłem. To fałszywe wiadomości. Nigdy tego nie robiłem i nie zrobię. Miałem wielu czołowych graczy, ale najważniejsze jest to, co ci gracze mi dali. Zawodnicy, którzy dali mi wszystko: jakość, wysiłek, krew i duszę, wszyscy są w mojej najlepszej jedenastce. Wszyscy. Dlatego zawsze odmawiałem wyboru najlepszej jedenastki. Kocham moich zawodników i szanuję ich.

Fałszywe wiadomości. Proszę, szanuj moją historię i szanuj moich chłopców.