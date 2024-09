Arkadiusz Milik wciąż nie trenuje razem z pozostałymi zawodnikami Juventusu. Napastnik nadal leczy kontuzje, a według niedawnych prognoz do gry wróci dopiero w połowie października.

Juventus nadal czeka na powrót Milika

Juventus odbył wtorkowy trening w ośrodku Continassa w obecności 140 kibiców i licznych przedstawicieli mediów. Mimo absencji Vasilije Adzicia i Arkadiusza Milika, zauważono progres w przypadku Francisco Conceicao. Jak donosi „Gazzetta”, Adzic zmaga się z kolejnym urazem mięśniowym, który wykluczy go z gry co najmniej do przerwy reprezentacyjnej w październiku.

Milik z kolei doznał kontuzji kolana podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Miało to miejsce zaraz na początku towarzyskiego meczu z Ukrainą. Początkowo, wydawało się, że napastnik wróci do gry na początku nowego sezonu. Następnie mówiło się o powrocie we wrześniu, a teraz realną datą jest połowa października. Wciąż nie ma ku temu jednak pewności, a Milik nie trenuje z zespołem.

Francisco Conceicao, skrzydłowy Juventusu, trenował indywidualnie w wtorek, ale jego rekonwalescencja przebiega bardzo obiecująco. Portugalski zawodnik może wrócić do pełnych treningów z drużyną już w najbliższych dniach, co daje nadzieję na jego rychły powrót do gry.

Podczas sesji treningowej Nicolo Savona musiał przedwcześnie opuścić boisko z powodu drobnego urazu kostki. Jak informują media, kontuzja ta nie wydaje się poważna i zawodnik powinien szybko wrócić do pełni zdrowia. Trening został podzielony na dwie części. Pierwsza część koncentrowała się na przygotowaniu fizycznym, natomiast druga obejmowała ćwiczenia nad posiadaniem piłki. Pod okiem Thiago Motty, Juventus stara się poprawić swoje niedawne wyniki, a trener bacznie obserwował swoich piłkarzy z linii bocznej.

