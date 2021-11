fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Stefano Pioli

AC Milan niespodziewanie przegrał w niedzielnym boju 14. kolejki Serie A z US Sassuolo (1:3). Rossoneri doznali jednocześnie drugiej porażki z rzędu w Serie A.

AC Milan doznał w niedzielę drugiej porażki w sezonie

Panaceum na Rossonerich znalazło Sassuolo

Po rozegraniu 14 kolejek na koncie ekipy z Mediolanu są 32 punkty

Milan – Sassuolo: Scamacca z fantastycznym golem

AC Milan przystępował do potyczki z ekipą z MAPEI Stadium w roli zdecydowanego faworyta. Rzeczywistość nie była jednak łaskawa dla Rossonerich. Podopieczni Stefano Pioliego co prawda pierwsi zdobyli bramkę, ale to były dobre złego początki.

Wynik rywalizacji toczonej na San Siro został otwarty w 22. minucie, gdy po krótko rozegranym rzucie rożnym na listę strzelców wpisał się Alessio Romagnoli. Kapitan Milanu popisał się celnym uderzeniem głową. Niemniej jeszcze przed przerwą Sassuolo zdołało wyrównać stan rywalizacji, a nawet objąć prowadzenie.

Bramkę na 1:1 zdobył po świetnym uderzeniu Gianluca Scamacca. Przymierzany do Juventusu zawodnik oddał uderzenie sprzed pola karnego i Mike Maignan został zmuszony do kapitulacji. Tymczasem w 34. minucie niefortunnym strzelcem samobójczego trafienia został Simon Kjaer i Czarno-zieloni na przerwę udali się z wynikiem 2:1.

W drugiej odsłonie ze świetnej strony zaprezentował się natomiast Domenico Berardi. Ofensywny piłkarz Sassuolo poradził sobie najpierw z dwoma rywalami, a następnie oddał mocny strzał z prawej nogi, ustalając jednocześnie wynik na 3:1. Tym samym mediolańczycy ponieśli drugą z rzędu porażkę, a ekipa Alesio Dionisiego zanotowała piąty triumf w tej kampanii.