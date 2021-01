W najbliższą środę odbędzie się hit włoskiej Serie A, w którym AC Milan podejmował będzie na San Siro Juventus. Lider włoskiej ekstraklasy prawdopodobnie wystąpi osłabiony brakiem kilku zawodników, którzy nie wznowili jeszcze normalnych treningów z zespołem.

W środowy wieczór na murawie na pewno nie zobaczymy Zlatana Ibrahimovicia, który cały czas wraca do zdrowia po kontuzji, której nabawił się w listopadowym meczu z Napoli. Szwed trenuje indywidualnie, ale jego występ przeciwko Juventusowi jest wykluczony. Plan Rossonerich zakłada, że 39-letni napastnik będzie gotowy do gry dopiero na mecz z Cagliari Calcio – 18 stycznia.

Absencja Ibrahimovicia, który zdobył dziesięć bramek w sześciu ligowych spotkaniach obecnego sezonu, to zdecydowanie największe osłabienie Milanu, ale niejedyne zmartwienie dla trenera Stefano Pioliego przed pojedynkiem z broniącą tytułu Starą Damą. Z problemami zdrowotnymi cały czas zmagają się bowiem Ismael Bennacer, Mattia Gabbia i Alexis Saelemaekers. Przeciwko Juventusowi nie będzie mógł także zagrać zawieszony na jedno spotkanie Sandro Tonali.

Mecz AC Milan – Juventus, który rozegrany zostanie 6 stycznia na San Siro, rozpocznie się o godzinie 20:45. W zdecydowanie lepszych nastrojach przystąpią do niego Rossoneri, którzy w tym sezonie nie doznali jeszcze porażki i przewodzą ligowej stawce. Juventus wygrał tylko siedem z 14 spotkań i zajmuje obecnie dopiero piątą lokatę. Stara Dama nie może sobie pozwolić w środę na porażkę z Milanem, jeżeli chce pozostać w walce o tytuł. Obecnie drużyna Andrei Pirlo traci do mediolańskiego klubu 10 punktów, ale ma jedno spotkanie do rozegrania więcej.



