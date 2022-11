Pressfocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao łączony jest z transferem do PSG, czy Chelsea. Milan nie chce do tego dopuścić. Mistrz Włoch oferuje Portugalczykowi spore pieniądze.

Nowy kontrakt dla Leao to cel numer jeden, który postawił sobie Milan

Portugalczyk ma umowę z mistrzem Włoch do 30 czerwca 2024 roku

Piłkarza kuszą czołowe kluby na świecie

Milan stawia wszystko na jedną kartę

W ostatnich latach Milan przezywa dobry czas. Stefano Pioli i spółka wrócili do Ligi Mistrzów i nie wypadają z ligowej czołówki. Mediolańczycy to aktualny mistrz Włoch oraz uczestnik 1/18 finału Ligi Mistrzów. Duży wkład w to ma największy gwiazdor zespołu, czyli Rafael Leao. Portugalczyk w bieżącej kampanii pojawił się na boisku 20 razy. 23-latek strzelił siedem goli oraz zaliczył dziewięć asyst.

Umiejętności oraz forma Leao wzbudziły uwagę największych klubów na świecie. Portugalczykiem w minionym oknie transferowym zainteresowała się Chelsea. Było jednak zbyt późno na dokonanie transakcji. Ponadto Milan konsekwentnie upierał się, że 23-latek nie jest na sprzedaż. Do kupna Leao potrzeba kwoty wyżej, niż 100 milionów euro. To nie odstrasza innego chętnego na pozyskanie tego zawodnika, czyli PSG.

Milan wierzy, że Leao podpisze nowy kontrakt. Jego aktualna umowa jest ważna do 30 czerwca 2024 roku. Mistrz Włoch stara się przekonać Portugalczyka podwyżką. Na mocy nowej umowy Leao miałby inkasować rocznie siedem milionów euro z bonusami. Jeżeli Portugalczyk nie przedłuży kontraktu do końca tego sezonu, zostanie on sprzedany w przyszłe lato. Milan stawia zatem wszystko na jedną kartę.

