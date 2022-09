PressFocus Na zdjęciu: Milan - Inter

Milan i Inter zaprezentowali projekt swojego nowego stadionu podkreślając, że pojemność obiektu na około 60 tys. – 65 tys. miejsc jest idealnym rozwiązaniem, a także zapewnili kibiców, że ceny biletów nie pójdą w górę.

Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących budowy nowego stadionu Interu i Milanu

Nadal pozostaje też wiele znaków zapytania

Na rozpoczęcie budowy będziemy musieli zaczekać jeszcze kilka lat

Milan i Inter planują nowy stadion z mniejszą pojemnością

O budowie nowego stadionu Milanu i Interu mówi się już od trzech lat. W tym czasie projekt był wielokrotnie zmieniany, bowiem obie strony nie mogły osiągnąć porozumienia. Przedmiotem dyskusji była między innymi lokalizacja, a także kształt: prostokąt czy owal. W pewnym momencie wydawało się nawet, że kluby mogą zdecydować się na budowę dwóch osobnych obiektów. W końcu jednak znaleziono nić porozumienia i obecnie wszystko wskazuje na to, kibice mediolańskich klubów doczekają się nowego stadionu.

– Nasz projekt dotyczy stadionu na około 60 tys. – 65 tys. miejsc. Naszym celem jest wypełnienie go podczas każdego spotkania, co obecnie się nie dzieje, a rzadko udaje nam się przekroczyć granicę 65 tysięcy sprzedanych biletów. Dodatkowo planujemy powiększyć loże biznesowe i nawiązać nowe współprace, co pozwoli nam uniknąć podwyżek cen biletów w regularnej sprzedaży. Jestem przekonany, że ten projekt zadowoli wszystkich – powiedział dyrektor ds. rozwoju infrastruktury w Interze Mediolan Mark van Huuksloot.

Obecny Stadio Giuseppe Meazza, znany również jako San Siro ze względu na dzielnicę, w której się znajduje, może pomieścić 80 018 fanów.

– Aby znów być konkurencyjnym, potrzebujemy nowej, nowoczesnej struktury, która lepiej odpowiada potrzebom klubów i kibiców. Różnica w przychodach ze sprzedaży biletów między Milanem czy Interem a dużymi europejskimi drużynami, takimi jak Bayern Monachium, Real Madryt czy Barcelona, ​​waha się od 80 do 140 mln euro. To pokazuje, że aby być konkurencyjnym na arenie międzynarodowej, kluby potrzebują stadionów, które mają pozytywny wpływ na całe miasto – dodał z kolei doradca inwestycyjny Milanu Giuseppe Bonomi.

