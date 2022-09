fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Minionego lata Cristiano Ronaldo chciał odejść z Manchesteru United, a agent piłkarza Jorge Mendes szukał mu nowego pracodawcy. Okazuje się, że istniał temat jego przenosin do Milanu.

Cristiano Ronaldo chciał odejść z Manchesteru United i trafić do zespołu, który bierze udział w Lidze Mistrzów

Agent Jorge Mendes szukał dla niego klubu, a jedną z opcji był Milan

Transfer nie doszedł do skutku, bowiem wiązałby się on z rozstaniem z Rafaelem Leao

Nieudana zagrywka Mendesa

Tego lata ważyły się losy Cristiano Ronaldo. Nie miał on zamiaru dłużej reprezentować barw Manchesteru United i szukał zespołu, który pozwoli mu na grę w Lidze Mistrzów. W kuluarach mówiło się między innymi o Paris Saint-Germain, Bayernie Monachium, Borussii Dortmund i Napoli, lecz każdy z tych klubów rezygnował z przeprowadzenia transakcji na różnych etapach. Finalnie Portugalczyk został w Manchesterze United, gdzie walczy obecnie przegrywa rywalizację o miejsce w wyjściowej jedenastce.

Gianluca Di Marzio twierdzi, że agent piłkarza Jorge Mendes intensywnie pracował nad jego przeprowadzką do Milanu. Wiązało się to również z transferem innego z jego klientów, czyli Rafaela Leao. Włodarze mistrza Włoch nie chcieli przystać na żądania Mendesa, gdyż na pierwszym miejscu stawiali na młodszego zawodnika, który w poprzednim sezonie odegrał kluczową rolę w walce o krajowy triumf. Po tej deklaracji transfer szybko upadł, a Mendes skupił się na innych opcjach.

Wszystko wskazuje na to, że dla Ronaldo będzie to ostatni sezon na Old Trafford. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2023 roku, a na ten moment żadna ze stron nie jest zadowolona ze współpracy. Leao z kolei w dalszym ciągu budzi ogromne zainteresowanie, a Milan zamierza zatrzymać go na dłużej i proponuje umowę na zupełnie nowych warunkach.

