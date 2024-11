Milan i Juventus wygwizdani. Dosadne podsumowanie hitu Serie A

Milan i Juventus zawiedli kibiców i ekspertów. Sobotni mecz został zakończony bezbramkowym remisem. Na boisku brakowało emocji, a gra obu drużyn była daleka od oczekiwań, co potwierdzają fatalne statystyki.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao i Kenan Yildiz

Brak emocji i jakości. Statystyki, które nie kłamią

Milan i Juventus oddali łącznie zaledwie trzy celne strzały przez całe spotkanie. Juventus dwukrotnie uderzał na bramkę z dystansu, podczas gdy Milan zdołał oddać tylko jeden celny strzał. Tak defensywna i zachowawcza gra sprawiła, że kibice Rossonerich na San Siro wygwizdali swoją drużynę po ostatnim gwizdku

Słaby występ obu drużyn podkreślają liczby. Milan wykonał jedynie 68 podań w ostatniej tercji boiska, zaledwie jedno więcej niż Juventus. Co więcej, statystyki Serie A ujawniają, że drużyny częściej grały do tyłu niż starały się przełamać defensywę rywala. Juventus zaliczył aż 286 podań wstecznych, a Milan – 182.

W ofensywie również brakowało odwagi. Milan wykonał 160 podań do przodu, a Juventus 175, co przy ich potencjale ofensywnym jest wynikiem rozczarowującym. Choć Juventus miał nieznaczną przewagę w posiadaniu piłki (56% do 44%), gra obu drużyn była daleka od efektywnej. Zazwyczaj mecz toczył się w środkowej strefie bez stwarzania zagrożenia pod bramkami.

Włoskie media nie oszczędziły krytyki zawodnikom obu drużyn po końcowym gwizdku. Spotkanie zostało określone jako “brzydkie” i “okropne”, co odzwierciedla frustrację zarówno kibiców, jak i ekspertów. Paulo Fonseca i Thiago Motta nie podjęli ryzyka, co skutkowało jednym z najmniej atrakcyjnych spotkań Serie A w tym sezonie.

