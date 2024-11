Del Piero może objąć ważną funkcję we włoskiej piłce. Zupełnie nowa rola

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Del Piero

Del Piero podejmie nowe wyzwanie?

Alessandro Del Piero, jeśli zdecyduje się oficjalnie kandydować, może liczyć na poparcie środowisk technicznych oraz wielu klubów piłkarskich. Jego wejście do wyścigu mogłoby znacząco zmienić dotychczasowy układ sił w federacji. Wybory na stanowisko prezydenta FIGC zaplanowano na 3 lutego 2025 roku i odbędą się w Rzymie w Hotelu Cavalieri A Waldorf Astoria.

Obecny prezydent FIGC, Gabriele Gravina, nie ogłosił jeszcze swojej decyzji o ponownym starcie. – Mam liczby potrzebne do reelekcji, ale jeszcze nie podjąłem decyzji – powiedział Gravina, co dodatkowo otwiera drzwi dla potencjalnych rywali, takich jak Del Piero.

Podczas niedawnej wizyty na Allianz Stadium w Turynie, gdzie włoska drużyna rugby zmierzyła się z All Blacks, Del Piero otrzymał symboliczną koszulkę z numerem 10 od kapitana Michele Lamaro. W tym wyjątkowym momencie Del Piero podkreślił, jak ważny jest szacunek i odwaga: – Pierwszym krokiem wobec fanów jest zdobycie ich szacunku i miłości, a to robisz także przez chęć ryzyka – powiedział.

Włoskie media szybko podchwyciły te słowa legendy Juventusu sugerując, że jest on otwarty na wielkie wyzwania. Ewentualny udział Del Piero w wyborach byłby niezwykle interesującym posunięciem. Jego doświadczenie jako zawodnika, znajomość świata piłki oraz szerokie poparcie mogą uczynić go silnym kandydatem. Reprezentowałby nową falę w zarządzaniu włoską piłką, co mogłoby przyciągnąć uwagę zarówno kibiców, jak i klubów, a także być początkiem wielkich zmian we włoskim calcio.

