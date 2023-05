Media: kara odjęcia punktów Juventusowi w Serie A zostanie utrzymana

Według La Gazzetta dello Sport kara odjęcia punktów Juventusowi zostanie utrzymana, choć prawdopodobnie będzie nieco łagodniejsza i zamiast piętnastu punktów będzie to dziewięć.

PressFocus Na zdjęciu: Juventus FC

Juventus nie ustrzeże się kary punktowej

Kilka miesięcy temu włoskim calcio wstrząsnęła wiadomość o odjęciu Juventusowi piętnastu punktów w ligowej tabeli ze względu na szeroko rozumiane nieprawidłowości finansowe. W kwietniu Stara Dama dzięki apelacji tymczasowo odzyskała te punkty. Ale to oczywiście nie koniec tej sprawy.

W poniedziałek Collegio di Garanzia opublikowało uzasadnienie swojej decyzji. Najważniejszą rzeczą jest to, że zarzut z Artykułu 4 pozostaje w mocy. Obejmuje on zasady fair play i sportową uczciwość w systemie wymiaru sprawiedliwości w sporcie. Oznacza to, że Juventus naruszył je i otrzyma karę punktową.

Według La Gazzetty dello Sport, Stara Dama otrzyma karę minus dziewięciu punktów, czyli tyle, o ile na początku wnioskował prokurator, choć sąd ostatecznie odjął tych punktów piętnąście.

Patrząc na obecny układ tabeli Serie A oznaczałoby to, że Juventus spadnie z drugiego miejsca z 66 punktami na siódme miejsce z 57. Natomiast Milan awansowałby na czwarte miejsce z 61 oczkami na koncie.

