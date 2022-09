Pressfocus Na zdjęciu: Weston McKennie

Weston McKennie mógł być bohaterem rywalizacji z AFC Fiorentiną, ale przy stanie 1:0 zdecydował się podawać, zamiast strzelać w dogodnej okazji. Po meczu z Violą pretensje o to, miał do niego Masimiliano Allegri.

Juventus FC tylko zremisował z AFC Fiorentina w 4. kolejce Serie A

Massimiliano Allegri miał po meczu pretensji do swoich graczy, o mało zdecydowaną postawę pod bramką Violi

Chodziło mu m.in. o sytuację, w której Weston McKennie podawał zamiast szukać okazji do strzału

McKennie brakuje piłkarskiej złości

Juventus FC na Stadio Artemio Franchi prowadził z AFC Fiorentina 1:0 po trafieniu Arkadiusza Milika w 9. minucie. Później, dogodną okazję miał jeszcze Weston McKennie, ale zamiast strzelać, zademonstrował altruistyczną postawę i podawał do jednego z kolegów, który nie wykorzystał dogodnej okazji. Niedługo później wyrównał Cristian Kouame i już do końca spotkania to Viola miała zdecydowaną przewagę. O braku zwycięstwa gospodarzy zadecydowały jednak świetna postawa bramkarza Starej Damy, Matti Perina oraz niewykorzystany rzut karny przez Lukę Jovicia (Serb trafił w słupek).

Po zakończeniu spotkania, w rozmowie z DAZN, Massimiliano Allegri narzekał, że jego niektórym podopiecznym w dogodnych sytuacjach brakowało “piłkarskiej bezczelności”. Choć nie przyznał tego wprost, każdy wiedział, że miał na myśli właśnie McKennie.

– Rzeczą, którą absolutnie należy poprawić jest fakt, że kiedy masz szanse na podwyższenie prowadzenia, musisz ją wykorzystać. To są kluczowe momenty, które w szerokiej perspektywie mogą zadecydować o losach sezonu. A nam tej złośliwości cały czas brakuje – przyznał szkoleniowiec Bianconerich.

– Zdarza się, że można jakiejś sytuacji nie wykorzystać, ale ja w grze swoich piłkarzy nie widziałem tej podłości. Musisz się do tego ponownie przyzwyczaić, nie jest to łatwe. To wszystko, wtedy nie wściekam się na chłopaków za nic. To są takie momenty, które mogą zmienić przebieg gry – dodał.

Przeczytaj również: Juventus bezbarwny we Florencji, Milik zapunktował [WIDEO]