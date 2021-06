Pomimo konfliktu Jose Mourinho z Mchitarjanem podczas ich wspólnej pracy w Manchesterze United, Portugalczyk chciał, aby reprezentant Armenii został jeszcze w Rzymie. Zawodnik zgodził się na warunki nowej umowy i przedłużył swój pobyt w klubie o kolejny rok.

Jose Mourinho nie rezygnuje z usług reprezentanta Armenii, tak jak miało to miejsce podczas ich wspólnej pracy w Premier League

Henrikh Mchitarjan przedłużył umowę z AS Romą o kolejny rok

Mourinho i Mkhitaryan zaczną od zera

Mourinho prowadził Manchester United, kiedy do klubu przybył Mchitarjan z Borussii Dortmund w lipcu 2016 roku. Wówczas skrzydłowy zagrał w 41 meczach podczas swojej pierwszej kampanii na Old Trafford, jednak wszystko zmieniło się w kolejnym sezonie.

Armeńczyk był ostro krytykowany przez Mourinho za brak odpowiedniej mobilizacji przed meczami oraz małą intensywnością podczas ćwiczeń, przez co obaj panowie dość często kłócili się na treningach. W konsekwencji piłkarz już po półtora roku dołączył do Arsenalu w ramach umowy, po której Alexis Sanchez ruszył w przeciwnym kierunku. Teraz obaj ponownie spotykają się w AS Romie, która przystąpi do eliminacji w Lidze Konferencji po zajęciu siódmego miejsca w Serie A. Portugalczyk nalegał na klubowe władze, aby zrobiły wszystko, co w ich mocy, żeby 32-latek został w klubie chociaż na kolejny sezon.

Mchitarjan zostanie w Rzymie jeszcze przez sezon, a potem zmieni barwy

Mchitarjan dołączył na stałe do AS Romy rok temu i od tamtej pory stał się kluczowym graczem pod kierownictwem Paulo Fonseci. Od jesieni 32-latek wystąpił w 46 spotkaniach, strzelając w nich 15 goli i notując 11 asyst.

– Ambicje klubu są bardzo wysokie i jestem dumny, że mam szansę odegrać swoją rolę w podejmowaniu wszystkich wyzwań, które czekają nas w przyszłym sezonie – wyznał Henrikh Mchitarjan.

🤝 Henrikh Mkhitaryan prolunga il proprio contratto con l’#ASRoma



I dettagli 📄 https://t.co/nJ2qaFrL0k pic.twitter.com/Vv2vCNGyZd — AS Roma (@OfficialASRoma) June 1, 2021

Ofensywny pomocnik zgodził się na roczne przedłużenie umowy. Natomiast po zakończeniu sezonu 2021/22 Mchitarjan najprawdopodobniej odejdzie do AS Monaco.

Przeczytaj również: Roberto Mancini przedstawił swoje powołania na Euro 2020