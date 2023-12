Imago / Domenico Cippitelli Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Lazio przegrało 0-2 z Interem na Stadio Olimpico

Błędy w defensywie kosztowały podopiecznych Maurizio Sarri’ego stratę punktów

Włoski trener porównał sposób gry Lazio do gry FC Barcelony

Lazio zapłaciło wysoką cenę za błędy w obronie

Lazio mimo dobrego początku meczu nie dało rady wywalczyć choćby punktu w pojedynku z Interem. Koszmarne w skutkach błędy w obronie sprawiły, że “Nerazzurri” wygrali 2-0 w hicie kolejki na Półwyspie Apenińskim. Na konferencji prasowej Maurizio Sarri nie ukrywał rozczarowania faktem, że jego drużyna po raz kolejny straciła punkty. Doświadczony Włoch otwarcie powiedział, że zostali ukarani za błędy, a na takim poziomie, to one decydują o końcowym wyniku.

– Niestety, graliśmy na równych warunkach z bardzo silnym przeciwnikiem, ale zostaliśmy ukarani przez półtora błędu – powiedział.

– Nasz występ był dobry do momentu straty drugiej bramki. Przez pierwsze 20 minut meczu nie wpuściliśmy Interu w nasze pole karne – dodał Sarri.

Podczas rozmowy z dziennikarzami jeden z nich zapytał 64-letniego szkoleniowca czy jego zdaniem Lazio nie jest zbyt przewidywalne taktycznie w swojej grze. To pytanie lekko zirytowało opiekuna “Orłów”.

– Przepraszam, ale śmieszy mnie to, to banał. Barcelona przez 10 lat wygrywała w ten sposób. W Napoli przez 3 lata strzeliliśmy 30 bramek tym samym ruchem, gdy Insigne schodził do środka i przechodził do Jose Callejona – skwitował trener Lazio.