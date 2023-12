Marcus Thuram w rozmowie ze "Sky Sport" opowiedział o swoich pierwszych miesiącach w Interze Mediolan. Francuz również docenił piłkarską klasę Lautaro Martineza, nazywając go jednym z najlepszych napastników na świecie.

IMAGO / Franco Romano / sportphoto24 Na zdjęciu: Marcus Thuram

Marcus Thuram latem dołączył do Interu Mediolan

Francuz od swoich pierwszych występów imponuje formą, a także zgraniem z Lautaro Martinezem

Nazwał Argentyńczyka nawet jednym z najlepszych napastników na świecie

Marcus Thuram o doświadczeniach z pierwszej części sezonu

Inter Mediolan w letnim okienku transferowym dopiął niezwykle ważny transfer. Po wielu miesiącach negocjacji udało im się pozyskać Marcusa Thurama. Od samego początku z reprezentantem Francji wiązano spore nadzieje, bowiem miał stworzyć skuteczny duet napastników z Lautaro Martinezem. Tej dwójce udało się ostatecznie to osiągnąć.

Marcus Thuram ostatnio udzielił wywiadu “Sky Sport”. Francuz opowiedział o swoich początkach w Mediolanie, ambicjach, a także Lautaro Martinezie. Z ust 26-latka padły ciepłe słowa w kierunku Argentyńczyka.

– Moje przybycie było pięknym momentem: nowe doświadczenie, odkrywanie nowego zespołu, nowej ligi, nowego miasta. Staram się uczyć i cieszyć każdą sekundą. Już dwa lata temu rozmawiałem z Piero (Ausilio, przyp. red.) przed kontuzją. Widział mnie jako środkowego napastnika i to sprawiło, że pomyślałem, iż Inter będzie dla mnie najlepszym wyborem. Lautaro? To mistrz, jeden z najlepszych napastników na świecie. Myślę, że każdy, kto z nim gra, może łatwo znaleźć drogę do bramki – powiedział.

Wychowanek Sochaux w obecnie trwającym sezonie rozegrał 19 spotkań pod okiem Simone Inzaghiego. W tym czasie udało mu się sześciokrotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć 10 asyst.

