Legenda nie gryzie się w język ws. Polaka. “Pokolenie zepsutych dzieci”

Fabrizio Corona przekazał, że Nicola Zalewski jest jednym z zawodników zamieszanych w aferę bukmacherską

Zawodnik zaprzecza oskarżeniom, które dotyczą obstawiania meczów

Ostro w tej sprawie wypowiedział się Angelo Di Livio

Angelo Di Livio ostro ws. Nicoli Zalewskiego i innych piłkarzy zamieszanych w aferę bukmacherską

Włoskie media obiegły informacje o aferze bukmacherskiej. Jak poinformował Fabrizio Corona, są w nią zamieszani Nicolo Fagioli, Sandro Tonali, Nicolo Zaniolo i Nicola Zalewski. Ponoć zawodników, którzy obstawiali mecze u bukmacherów, może być dużo więcej, ale na ten moment nie ujawniono kolejnych nazwisk.

Nicola Zalewski to zawodnik, z którym ogromne nadzieje wiąże nie tylko reprezentacja Polski, ale także AS Roma. Jeśli doniesienia mediów okażą się prawdziwe, piłkarzowi grozi długie zawieszenie. Ostro w tej sprawie wypowiedział Angelo Di Livio, były piłkarz m.in. Juventusu i Fiorentiny.

– To nie tak, że jest wiele rzeczy do powiedzenia, to pieprzone dzieciaki, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, bez żadnych „jeśli” ani „ale”. I nie obchodzi mnie, czy czują się z tego powodu źle, to po prostu pieprzone dzieciaki – powiedział Di Livio.

– Jestem zawiedziony tymi dziećmi, tym pokoleniem, które istnieje teraz, ponieważ jest to pokolenie zepsutych dzieci i nie używam określenia „dzieci” na chybił trafił. […] To pokolenie zepsutych ludzi i naprawdę ich nie rozumiem, oni wiedzą, że jest zakaz, że są przykazania i zasady i trzeba ich przestrzegać. Stanowią także przykład dla młodszych i są wezwani do przestrzegania pewnych zasad. I co robią? Czy obstawiają? Ale proszę – skomentował.

– Zaniolo i Zalewski? Wierzę, że spotka ich kara, na którą zasługują. Zostaną zatrzymani i prawdopodobnie nie zagrają przez jakiś czas z powodu zawieszenia, muszą zrozumieć, że popełnili poważny błąd – zakończył.

