Lazio buduje skład na przyszły sezon. Biancocelesti tymczasem chcą w najbliższych dniach usiąść do rozmów z Pedro w sprawie nowej umowy. Na stole leży umowa do 30 czerwca 2026 roku - podaje Nicolo Schira.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lazio

Lazio będzie rozmawiać z Pedro ws. nowej umowy

Lazio poważnie liczy się w walce o awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. W najbliższym meczu podopieczni Marco Baroniego zmierzą się z Juventusem, który jest ich bezpośrednim rywalem o czwarte miejsce na koniec sezonu Serie A. Biancocelesti już zaczynają myśleć o budowie składu na kolejną kampanię.

Za wszelką cenę Lazio chce zatrzymać Pedro. Od dłuższego czasu rzymianie starają się negocjować z Hiszpanem w sprawie nowej umowy. Obecna obowiązuje do końca czerwca. Jak poinformował Nicolo Schira, w ciągu najbliższych dni dojdzie do kolejnego spotkania na linii piłkarz – klub. Biancocelesti zaproponują swojemu weteranowi kontrakt, który będzie trwał do 30 czerwca 2026 roku.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

Warto zaznaczyć, że jeszcze przed sezonem Lazio za wszelką cenę chciało się pozbyć Pedro. Klub nie wiązał przyszłości z mistrzem świata z 2010 roku. Hiszpan finalnie został w stolicy Włoch i zaczął odgrywać niezwykle ważną rolę. Wychowanek FC Barcelony, mimo 37 lat na karku, wciąż potrafi wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności.

Pedro w obecnym sezonie rozegrał 41 spotkań w koszulce Lazio. Statystyki hiszpańskiego weterana są wyjątkowe. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 12 trafień, a także pięć asyst.