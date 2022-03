Gwiazda Interu nie pojedzie na zgrupowanie kadry?

PreessFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Jak donosi dzisiejsze wydanie La Gazzetto dello Sport Inter Mediolan chce poprosić Lautaro Martineza o nieuczestniczenie w najbliższym zgrupowaniu drużyny narodowej Argentyny, które odbędzie się w drugiej połowie marca.

Inter Mediolan nie chce puszczać na zgrupowanie reprezentacji Argentyny Lautaro Martineza

Zespół prowadzony przez Lionela Scaloniego ma już zapewniony udział na mundialu w Katarze

W podobnej sytuacji znajduje się Juventus, w którym występuje Paulo Dybala

Nerazzurri przygotowują się do decydującej fazy sezonu

Podopieczni Lionela Scaloniego mają już zapewniony udział w zbliżających się mistrzostwach świata, które odbędą się w Katarze. W marcu reprezentację Argentyny czekają jeszcze dwa pojedynki w fazie grupowej. Ich rywalami będą drużyny narodowe Wenezueli i Ekwadoru, jednak wyniki tych spotkań nie będą miały już żadnego znaczenia w kontekście kwalifikacji na nadchodzący mundial.

Zdaniem mediolańskiego dziennika władze Interu Mediolan mają poprosić Lautaro Martineza, aby ten nie pojechał na zgrupowanie kadry. Nerazzurri chcą, by ich napastnik uniknął dalekiej podróży do Ameryki Południowej oraz ryzyka odniesienia niepotrzebnej kontuzji, a w tym czasie skupił się na przygotowaniach i szlifował formę przed decydującą fazą sezonu Serie A.

Inter taką samą prośbę złoży do argentyńskiego związku piłki nożnej. Nerazzurri mają również poprosić o odpoczynek dla Joaquina Correi. Jednak ostateczna decyzja będzie należeć do federacji oraz samych zawodników, dlatego póki co, trudno rokować, jak potoczą się dalsze losy tej historii. Trzeba też będzie dojść do kompromisu, gdy tylko jedna ze stron zdecyduje się podporządkować prośbie mediolańskiego klubu.

Nerazzurri zaraz po marcowej przerwie reprezentacyjnej udadzą się do Turynu na arcyważny mecz z Juventusem, w związku z czym chcieliby, aby ich zawodnicy byli wypoczęci i w pełni skoncentrowani na wyścigu o scudetto.

La Gazzetta dello Sport zastanawia się także, czy na podobny ruch zdecyduje się Stara Dama, w której szeregach występuje Paulo Dybala. Argentyńczyk wraca dopiero po kontuzji i obecnie nie jest w pełni sił, a daleka podróż dodatkowo może wpłynąć na formę zawodnika.

