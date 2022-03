Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Coraz więcej wskazuje na to, że po wykluczenie z baraży o MŚ 2022 Rosji, reprezentacja Polski od razu zagra w finale play-off. Taką informację na twitterze podał dziennikarz portalu meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk.

W poniedziałek FIFA zawiesiła reprezentację Rosji w prawach członkowskich

Oznacza to, że Sborna nie zagra z Polską w barażach o udział w finałach MŚ 2022

Wcześniej, PZPN zapowiedział, że bez względu na wszystko, nie ma zamiaru grać z Rosją

Regulaminowy ból głowy FIFA

W poniedziałek FIFA, po długim ociąganiu się, zdecydowała się w końcu zawiesić w swoich strukturach reprezentację Rosji. Oznaczało to więc, że Sborna nie będzie mogła wziąć udziału w 1/2 finału baraży o awans na MŚ 2022 w Katarze. Tyle, że wcześniej reprezentacja Polski (a także jej ewentualni przeciwnicy w finale play-off, a więc Czesi i Szwedzi) zapowiedziała, że nie ma zamiaru rywalizować z Rosją w walce o mundial w Katarze. Pierwotnie FIFA planowała, aby mecz Rosja-Polska z Moskwy przenieść na neutralny grunt, a rywalom zakazać występów pod swoją flagą. Ostatecznie, pod wpływem presji całego świata, ugięła się i zmieniła zdanie.

Problem pojawił się z rywalem biało-czerwonych w pierwszym meczu barażowym, wszak ich regulamin nie przewidywał sytuacji, w której któryś z przeciwników zostanie zawieszony w prawach członka FIFA. Stworzyło to zatem problem, kto będzie przeciwnikiem polskiej kadry.

Na początku mówiło się, że będzie nim ktoś z dwójki Słowacja-Węgry. Słowacy to trzeci zespół grupy H, a więc tej, w której w kwalifikacjach do mundialu rywalizowali Rosjanie. Węgrzy z kolei legitymowali się najlepszym dorobkiem punktów spośród ekip, które nie dostały się do baraży poprzez grę w League of Nations (dzięki tej ścieżce o udział na mundialu rywalizują Austria i Czechy).

Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl informuje, że FIFA zdecyduje się z automatu przyznać miejsce Polakom w finale baraży. To samo, parę dni temu pisał również “The Guardian”.

Przeczytaj również: Oficjalnie: Rosja wykluczona przez FIFA i UEFA