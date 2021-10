Juventus FC podobno osiągnął porozumienie z Paulo Dybalą w sprawie nowego kontraktu. Nowa umowa Argentyńczyka z klubem z Turynu ma obowiązywać przez cztery lata. Dzięki niej zawodnik będzie mógł liczyć na zarobki w wysokości ośmiu milionów euro oraz dwóch milionów euro w formie bonusów.

Juventus osiągnął według La Gazzetta dello Sport porozumienie z Paulo Dybalą

Argentyńczyk ma kontrakt ważny ze Starą Damą do końca czerwca przyszłego roku

Nowa umowa ma być podpisana przez zawodnika jeszcze przed starciem z Romą, twierdzą włoscy dziennikarze

Dybala zostanie na dłużej w Juve

Juventus FC od dłuższego czasu zabiega o to, aby reprezentant Argentyny złożył podpis pod nowym kontraktem. La Gazzetta dello Sport ujawniła, że menedżer piłkarza Jorge Antun już opuścił Turyn. Może to zwiastować porozumienie zawodnika z Juventusem w sprawie nowej umowy, która miałaby dać zawodnikowi możliwość wzrostu wynagrodzenia do dziewięciu milionów euro rocznie. Po spełnieniu określonych celów.

Włoscy dziennikarze sugerują, że Dybala miałby związać swoją przyszłość w wielokrotnymi mistrzami Serie A do końca czerwca 2025 roku. Kontrakt ma zostać podpisany jeszcze przed 17 października, gdy Stara Dama zmierzy się z Romą.

27-latek dołączył do Juventusu z Palermo w 2015 roku. Kosztował wówczas 40 milionów. W przeszłości pojawiły się natomiast informacje, że zawodnik odrzucił oferty od Man Utd i Tottenhamu Hotspur.

Turyński team może pochwalić się serią czterech kolejnych zwycięstw. W trakcie minionego weekendu Juve pokonało w derbach Torino po premierowym golu Manuela Locatelliego w barwach nowej drużyny. W meczu tym nie zagrał jednak argentyński napastnik, leczący kontuzję.

Czytaj więcej: Decydujący tydzień przed Dybalą, punkt zwrotny ws. nowej umowy