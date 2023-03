fot. PressFocus Na zdjęciu: Chwicza Kwaracchelia

Duży chaos na ulicach Gruzji wywołała ustawa o “agentach zagranicznych”

Protestującyh w mediach społecznościowych wsparł Chwicza Kwaracchelia

Decyzja parlamentu Gruzji sprawiła, że na ulicach w ojczyźnie zawodnika Azzurrich jest mnóstwo protestów

Kwaracchelia opublikował post poświęcony protestom w Gruzji

Chwicza Kwaracchelia w tym sezonie należy do wyróżniających się postaci w Serie A. Reprezentant Gruzji w znacznym stopniu przyczynia się do świetnych wyników SSC Napoli, zmierzającego po historyczne mistrzostwo Włoch. Zawodnik nie koncentruje się jednak tylko na grze. Ostatnio głośno zrobiło się o protestach w Gruzji, na co zareagował piłkarz.

“Przyszłość Gruzji jest w Europie” – napisał Kwaracchelia na swoim profilu na Twitterze.

საქართველოს მომავალი ევროპაშია. 🇬🇪🇪🇺 — Khvicha Kvaratskhelia (@kvara_Official) March 7, 2023

Protesty na ulicach Gruzji są związane z tym, że parlament Gruzji przyjął w pierwszym czytaniu kontrowersyjną ustawę o zagranicznych agentach. Taki stan rzeczy wywołał niezadowolenie tysięcy ludzi. Protestujący domagają się od rządu niewprowadzania ustawy o zagranicznych agentach, której odpowiedniki istnieją w wielu innych państwach. Z pokojowych demonstracji w Tbilisi protesty te przerodziły się w starcia z policją i masowe bójki. Ludzie zaatakowali siły bezpieczeństwa, które z kolei użyły pałek i gazu łzawiącego.

