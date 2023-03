Victor Osimhen marzy o grze w Premier League. Niewykluczone jednak, że lider Napoli wróci do Ligue 1. Jego agent spotkał się potajemnie z PSG.

Pressfocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen może latem opuścić Napoli

Piłkarzem interesuje się między innymi Manchester United

Z agentem Nigeryjczyka spotkał się już dyrektor PSG

Osimhen jednak nie w Premier League? Agent już działa

Victor Osimhen prowadzi Napoli do upragnionego mistrzostwa Włoch. Serie A jest na wyciągnięcie neapolitańczyków między innymi dlatego, że Nigeryjczyk imponuje formą. W bieżącej kampanii trafił on do siatki już 19 razy.

Kapitalne statystyki strzeleckie przybliżają Osimhena do spełnienia swojego piłkarskiego marzenia. Nigeryjczyk chciałby pewnego dnia grać w klubie Premier League. Zainteresowanie wykazuje Manchester United. Niewykluczony jest jednak powrót snajpera do Ligue 1.

Agent Osimhena bez wcześniejszego uprzedzenia Napoli, spotkał się z dyrektorem PSG Luisem Camposem. Odpowiadający za interesy piłkarza Roberto Calenda, negocjował kiedyś z Camposem jego transfer do Lille. Teraz panowie rozmawiali o potencjalnych przenosinach do PSG.

