Kwaracchelia zostanie w Napoli? Klub rozwiał wątpliwości

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Chwicza Kwaracchelia

Napoli pewne zatrzymania gwiazdy, Kwaracchelia dostanie nowy kontrakt

Napoli w poprzednim sezonie zupełnie rozczarowało w rozgrywkach ligowych, przez co nie uzyskali awansu do europejskich pucharów. W związku z tym wielu ekspertów spodziewało się, że Victor Osimhen i Chwica Kwaracchelia latem opuszczą klub. Ostatecznie z drużyną spod Wezuwiusza pożegnał się jedynie napastnik, który został wypożyczony do Galatasaray. Z kolei Gruzin pozostał na Półwyspie Apenińskim.

Obecna umowa Kwaracchelii z Napoli obowiązuje do czerwca 2027 roku. Natomiast w Neapolu, aby mieć stuprocentową pewność, że uda im się zatrzymać reprezentanta Gruzji zdecydowano się przedłużyć aktualną umowę. Z pewnością warunki nowego kontraktu będą korzystniejsze finansowo dla samego zawodnika. O trwających negocjacjach na linii klub – piłkarz poinformował dyrektor Napoli, Giovanni Manna.

– Obecnie prowadzimy rozmowy z Kwaracchelią ws. nowego kontraktu. Nie ma pośpiechu, nie jesteśmy pod presją, bo ma jeszcze umowę ważną przez trzy lata. Jesteśmy spokojni i negocjujemy – powiedział Giovanni Manna, cytowany przez Fabrizio Romano.

Kwaracchelia w Napoli gra od sezonu 2022/2023. Partenopei zapłacili za skrzydłowego, który wcześniej występował w Dinamo Batumi ok. 13 mln euro. Do tej pory Gruzin uzbierał 96 spotkań, w których zdobył 44 gole i zaliczył 47 asyst.

W bieżących rozgrywkach Serie A imponuje formą od początku sezonu. Ma na swoim koncie już 3 gole i 2 asysty w 6 meczach.