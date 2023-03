PressFocus Na zdjęciu: Chwicza Kwaracchelia

Już od jakiegoś czasu trwają negocjacje w sprawie nowej umowy Chwiczy Kwaracchelii

Choć Gruzin dołączył do zespołu latem, jego pensja szybko stała się nieadekwatna do występów na boisku

22-latek ponoć zgodził się już na warunki proponowane przez klub. Choć kwota oferowana przez Napoli to procent z tego, co mogą zaoferować zespoły Premier League, Kvaradona stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników Partenopei

Kibice Napoli mogą spać spokojnie. Kvaradona podpisze nową umowę

Chwicza Kwaracchelia to największa sensacja trwającego sezonu. Zawodnik, który przybył z ligi gruzińskiej z miejsca stał się gwiazdą SSC Napoli, a także całej Serie A i Ligi Mistrzów. Nic zatem dziwnego, że równie prędko nieaktualna stała się jego umowa z Partenopei. Obecny kontrakt przewiduje, że 22-latek inkasuje zaledwie milion euro za sezon. To pieniądze śmieszne, nie tylko z perspektywy klubów Premier League, ale nawet samych neapolitańczyków. Dla porównania, największa gwiazda drużyny, Victor Osimhen, zarabia pięć milionów rocznie.

Aurelio De Laurentiis zaproponował Kvaradonie znaczną podwyżkę. Podstawowy kontrakt przewiduje wzrost pensji o 150% – Gruzin ma bowiem inkasować 2,5 miliona euro netto. Do tego mają dość liczne premie. Wszystko po to, by 22-latek zbliżył się do kwoty czterech milionów euro za sezon. Ta kwota wciąż nie robi wrażenia na kibicach z Anglii, ale jest już bliższa realiom Serie A. Co istotne, portal FootMercato jest przekonany, że skrzydłowy już zaakceptował warunki nowego kontraktu. Na jego mocy zostanie też o rok przedłużona współpraca.

To samo źródło donosi, że De Laurentiis będzie otwarty na sprzedaż podopiecznego latem 2024 roku. Chętny musi być jednak gotowy na znaczny wydatek, bo licytacja rozpocznie się od stu milionów euro.

