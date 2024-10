Reprezentacja Holandii straciła ważne ogniwo przed Ligą Narodów

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Koopmeiners kontuzjowany. Til zastępuje pomocnika Juventusu

Teun Koopmeiners doznał urazu żeber podczas meczu Ligi Mistrzów przeciwko RB Lipsk, a ból nasilił się podczas ostatniego spotkania z Cagliari, gdy Holender został zmieniony w przerwie. Ze względu na stan zdrowia, pomocnik opuścił zgrupowanie reprezentacji Holandii i wróci do Turynu, by podjąć rehabilitację w centrum treningowym Juventusu. Holenderska federacja wydała oficjalny komunikat, w którym poinformowała, że ​​Koopmeiners nie dołączy do drużyny narodowej w Zeist. Wyniki badań medycznych wskazują, że powrót do pełnej sprawności zajmie mu więcej czasu, niż początkowo przewidywano.

W obliczu absencji Koopmeinersa, selekcjoner Ronald Koeman szybko zareagował, powołując Guusa Tila na najbliższe mecze Holandii w Lidze Narodów. Til, choć jeszcze nie tak doświadczony jak piłkarz Starej Damy, może wnieść świeżość i nową jakość do składu Oranje. Koeman docenia jego umiejętności ofensywne i elastyczność na boisku, co może okazać się kluczowe w starciach z trudnymi rywalami.

Koopmeiners wraca do Juventusu, gdzie będzie pracować nad powrotem do formy w Juventus Training Center. Klub liczy na jego szybki powrót, szczególnie w kontekście nadchodzącego meczu Serie A przeciwko Lazio, który odbędzie się 19 października na Allianz Stadium. Biorąc pod uwagę, że kontuzje leczy też Nico Gonzalez, brak Holendra będzie olbrzymią stratą dla siły ofensywnej Bianconerich.

