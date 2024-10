Manchester City wygrał z Premier League. Kontrowersyjne zasady nielegalne

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Decyzja niezależnej komisji na korzyść Manchesteru City

Manchester City zakwestionował wprowadzone przez Premier League zasady Transakcji z Podmiotami Powiązanymi (APT), które miały ograniczać kluby w zakresie finansowania i relacji z podmiotami powiązanymi. Zasady zostały zaostrzone w 2023 roku, jednak City uznało je za dyskryminujące i szkodliwe dla biznesu. Przepisy te pojawiły się po przejęciu Newcastle United w 2021 roku, co wzbudziło podejrzenia o polityczne motywacje władz ligi.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Po trwającej dwa tygodnie rozprawie, która odbyła się za zamkniętymi drzwiami, komisja złożona z byłych sędziów brytyjskiego Sądu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości, uznała, że przepisy APT naruszają prawo konkurencji. Liga nie tylko wprowadziła zasady w sposób, który nie odpowiadał realiom rynkowym, ale także zastosowała je w sposób szczególnie niesprawiedliwy wobec Manchesteru City. Klub argumentował, że Premier League nie uwzględniła negatywnego wpływu przepisów na rozwój finansowy.

Orzeczenie to jest dla Premier League wyraźnym sygnałem, że sposób zarządzania ligą może być przedmiotem dalszych wyzwań prawnych. Manchester City może teraz domagać się odszkodowania za szkody finansowe, jakie poniósł w wyniku stosowania kontrowersyjnych zasad. Premier League stoi więc przed koniecznością przemyślenia strategii regulacyjnej, zwłaszcza w kontekście rosnących wpływów finansowych w piłce nożnej.

Decyzja komisji może również zachęcić inne kluby do kwestionowania ograniczeń narzuconych przez ligę. To z pewnością oznacza początek poważnych zmian w podejściu Premier League do kontroli finansowej swoich klubów, co może wpłynąć na kształtowanie się przepisów w przyszłości.

Zobacz więcej: Real Madryt wściekły na Brazylijczyków. Absurdalna sytuacja