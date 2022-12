PressFocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Serwis Calciomercato.com twierdzi, że przedłużający się powrót do zdrowia Paula Pogby wymusza na Juventusie zdecydowane działanie względem Adriena Rabiota, któremu kończy się kontrakt ze Starą Damą po zakończeniu sezonu.

Data powrotu Pogby do gry jest nieznana

W takiej sytuacji Juventus nie może pozwolić sobie na stratę kolejnego zawodnika

To sprawia, że Adrien Rabiot pozostanie w Turynie do końca sezonu

Rabiot dokończy sezon w Juventusie

Ponad trzy miesiące po operacji kolana, która miała miejsce na początku września, Paul Pogba nadal realizuje spersonalizowany program rehabilitacji. Francuz pracuje na siłowni i basenie, aby odbudować swoją siłę. Oczekuje się, że gracz Starej Damy na boisko wróci dopiero na przełomie stycznia i lutego, choć sam Massimiliano Allegri przyznał, że nie jest w stanie wskazać terminu powrotu do gry pomocnika.

Jak podkreśla Calciomercato.com, nieobecność Pogby oznacza, że ​​Juventus nie może sobie pozwolić na utratę żadnego pomocnika w nadchodzącym styczniowym okienku transferowym, a Massimiliano Allegri jasno daje do zrozumienia, że ​​potrzebuje cały zespół, którym dysponował w pierwszej części sezonu.

Ta sytuacja sprawia, że Juventus nie ma wyboru w sprawie przyszłości Adriena Rabiota. Jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku i bardzo mało prawdopodobne jest, aby umowa została przedłużona. Zawodnik ma spore oczekiwania finansowe, a ponadto przyznał, że chętnie spróbowałby swoich sił w Premier League.

Media sugerowały, że Stara Dama może zdecydować się na sprzedaż Rabiota już w styczniu, bowiem będzie to ostatni moment, by cokolwiek zarobić na swoim pomocniku. Jednak w obliczu przedłużającej się rekonwalescencji Pogby Juventus nie może sobie pozwolić na dodatkowe osłabienie zespołu w środku pola. Calciomercato.com uważa, że w takiej sytuacji Rabiot na pewno pozostanie w Turynie do końca trwającej kampanii.

