PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Massimiliano Allegri przyznał, że nie zna daty powrotu do gry Paula Pogby, który wciąż nie potrafi wyleczyć kontuzji kolana. Szkoleniowiec Juventusu odniósł się także do ostatnich problemów zdrowotnych Federico Chiesy.

Powrót Pogby do gry przeciąga się

Allegri przyznał, że nie wie, kiedy wróci Francuz

Szkoleniowiec Juve odniósł się też do stanu zdrowia Chiesy

Pogba wciąż nie rozpoczął treningów biegowych

Powrót Paula Pogby na boisko wciąż się wydłuża. Przez dłuższy czas media informowały, że Francuz będzie gotowy do gry już na początku stycznia. Jednak według najnowszych informacji, jego absencja przedłuży się minimum o miesiąc, bowiem pomocnik nadal ma problemy z kolanem i nie rozpoczął jeszcze treningów biegowych.

W sobotę Juventus zagrał w Londynie z Arsenalem mecz towarzyski. Stara Dama wygrała ten pojedynek 2:0 dzięki dwóm trafieniom samobójczym Kanonierów. Po końcowym gwizdku Allegri w rozmowie z dziennikarzami wypowiedział się na temat stanu zdrowia swoich kluczowych zawodników.

– Paul nadal nie uczestniczy w treningach, więc nie mogę powiedzieć, kiedy wróci. To jest prawda i ważne jest, aby to powiedzieć, w przeciwnym razie każdego dnia będziemy dostawać pytania o to, jak przebiega powrót do zdrowia Pogby. Jeszcze nie zaczął biegać na treningach – przyznał Allegri.

W ostatnim czasie pojawiły się także niezbyt dobre informacje odnośnie Federico Chiesy, który wciąż wraca do formy po poważnej kontuzji kolana i kilkumiesięcznej przerwie w grze. Włoch pojawił się już na boisku podczas listopadowych meczów, ale wciąż pracuje nad powrotem do kondycji sprzed urazu.

– Chiesa miał problem z mięśniami, ale to normalne, gdy zwiększamy intensywność po tak długiej przerwie spowodowanej kontuzją i woleliśmy nie ryzykować. Będzie gotowy na 27 grudnia – zapewnił szkoleniowiec Juventusu.

