Juventus nawet nie rozważy ofert, ten zawodnik jest nietykalny

Kenan Yildiz nie odejdzie z Juventusu. Jest twarzą projektu

Kenan Yildiz od kilku miesięcy jest czołową postacią Juventusu. 19-letni napastnik szturmem wdarł się do pierwszej drużyny turyńczyków, gdzie obecnie pełni kluczową rolę. Świetna postawa 14-krotnego reprezentanta Turcji nie uchodzi uwadze europejskich gigantów, o czym poinformował Ekrem Konur w mediach społecznościowych.

Zdaniem tureckiego dziennikarza Juventus na przestrzeni ostatniego roku otrzymał od innych klubów mnóstwo zapytań dotyczących Kenana Yildiza. Stanowisko Starej Damy w tej sprawie jest jednak jasne – Bianconeri nie mają zamiaru sprzedawać młodego zawodnika, będącego twarzą nowego projektu, zarządzanego przez Thiago Mottę.

Urodzony w 2005 roku piłkarz dołączył do akademii Juventusu w 2022 roku. Dziewiętnastolatek trafił do włoskiej ekipy na zasadzie wolnego transferu. Ofensywny zawodnik wcześniej szkolił swoje umiejętności w Bayernie Monachium, ale nie udało mu się przebić do seniorskiego zespołu niemieckiego giganta.

Z kolei w Turynie od razu poznano się na jego talencie. Kenan Yildiz już w listopadzie 2023 roku stał się pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny Juventusu. Dotychczasowy bilans bardzo perspektywicznego piłkarza wygląda następująco – 36 meczów, 4 bramki i 3 asysty. W tym sezonie młodzieniec zanotował 2 ostatnie podania.