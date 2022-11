Pressfocus Na zdjęciu: Andre Zambo Aaguissa

Andre Zambo Anguissa wyjątkowo szybko zaaklimatyzował się w drużynie Napoli i na starcie sezonu może pochwalić się znakomitymi liczbami. Włodarze, zdając sobie sprawę z jego rosnącej wartości rynkowej, postanowiły już w listopadzie zaproponować mu nowy kontrakt. Klub poinformował o tym w oficjalnym komunikacie.

Franck Anguissa w sezonie 2022/23 jest jednym z ważniejszych zawodników kadry Napoli

Dobre występy i rozwój zawodnika wzbudziły zainteresowanie ze strony innych klubów

Napoli w piątek przedłużyło kontrakt z Kameruńczykiem

Andre Zambo Anguissa z nowym kontraktem

Po całkiem owocnym wypożyczeniu w sezonie 2021/22 Napoli zdecydowało się latem wykupić Zambo Anguissę z Fulham za 15 milionów euro. Kameruńczyk szybko stał się ważnym elementem kadry Błękitnych, a w tym sezonie może pochwalić się bardzo przyzwoitymi liczbami. W 17 meczach strzelił on już trzy bramki i zanotował pięć asyst.

Szybko wzrosła też jego wartość rynkowa, a co za tym idzie, pojawiło się kilka zainteresowanych nim drużyn. Napoli zdając sobie z tego sprawę, postanowiło zareagować. Włodarze dość szybko zaproponowali 26-latkowi nowy kontrakt, który obejmował wyższe zarobki i opcję przedłużenia go o dodatkowe dwa lata. Fabrizio Romano przekazał, że w umowie widnieje zapis o możliwości automatycznego przedłużenia jej do czerwca 2027 roku.

W piątek klub w oficjalnym komunikacie poinformował o podpisaniu nowej umowy z Anguissą. Będzie ona obowiązywała do czerwca 2025 roku. Pomocnik został tym samym doceniony przez klub, który chce uczynić go zawodnikiem na lata. Kameruńczyk cieszy się zaufaniem Luciano Spalettiego i może czuć się ważnym elementem jego układanki.