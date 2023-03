Kontrakt Wojciecha Szczęsnego z Juventusem wygasa w czerwcu w przyszłego roku, jednak wiele mówi się o tym, że może opuścić Turyn już tego lata. Gdyby tak się stało prawdopodobnie zastąpi go obecny rezerwowy Starej Damy Mattia Perin.

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wciąż niepewna jest przyszłość Szczęsnego w Juve

Mówi się, że Polak latem może opuścić Turyn

Zoff uważa, że Stara Dama powinna postawić na Perina w przypadku odejścia Szczęsnego

Szczęsny po sezonie pożegna się z Juve?

Wojciech Szczęsny dobrze spisał się na mundialu w Katarze i w tym sezonie również wygląda solidnie w barwach Juventusu.

Mając nieco ponad rok do wygaśnięcia kontraktu ze Starą Damą, Szczęsny może jednak wkrótce odejść z Turynu, a plotki sugerują, że może przenieść się do Premier League. W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje między innymi o transferze do Tottenhamu.

Calciomercato.com uważa, że Stara Dama nie jest w stanie zaoferować mu nowej umowy odpowiadającej jego obecnej pensji netto w wysokości 6,5 miliona euro za sezon i może zdecydować się na sprzedaż, aby zarobić trochę pieniędzy na byłym bramkarzu Arsenalu i Romy, zanim jego umowa wygaśnie w czerwcu 2024 roku.

Gdyby odszedł, Juventus mógłby postawić na Perina w jego miejsce. 30-letni Włoch dobrze spisał się w tym sezonie, gdy musiał zastępować Polaka, zachowując pięć czystych kont w ośmiu ligowych występach, a nawet otrzymał wsparcie legendy Juventusu Dino Zoffa.

– Nie sprowadziłbym nikogo w jego miejsce. Mamy już u siebie bramkarza takiego jak Perin, który jest u szczytu kariery i jest zawsze niezawodny, gdy jest potrzebny. Gdyby Szczęsny odszedł, postawiłbym na niego – przyznał Zoff.

Zobacz także: Juventus nie popełnił błędu Barcelony. Kibice Freiburga nie najadą na Turyn