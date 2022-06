PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Simone Inzaghi jest gotowy do podpisania nowego kontraktu z Interem Mediolan, który zwiąże go z klubem do 2024 roku mimo nieudanej obrony mistrzostwa Włoch w tym sezonie.

Simone Inzaghi przedłuży kontrakt z Interem

Włoch wygrał w zeszłym sezonie dwa trofea

Szkoleniowiec może liczyć na dwuletnią umowę i większe zarobki

Inter Mediolan zaufał Inzaghiemu

46-letni włoski trener dołączył do Interu Mediolan w czerwcu zeszłego roku po wygaśnięciu jego kontraktu z Lazio Rzym. Wielu fanów było zaniepokojonych odejściem kluczowych postaci z klubu, takich jak Antonio Conte, Romelu Lukaku i Achraf Hakimi. Inzaghi spisał się jednak dobrze w swojej debiutanckiej kampanii, wygrywając zarówno Puchar Włoch, jak i Superpuchar kraju, ale nie udało mu się obronić tytułu mistrzowskiego, który powędrował w ręce Milanu.

Jak donosi Corriere dello Sport, prezes Interu Steven Zhang docenia pracę Inzaghiego i chce go nagrodzić po dobrym pierwszym sezonie. Nowa umowa będzie ważna do czerwca 2024 roku, a jego pensja wzrośnie z 4 mln euro do 5,5 mln euro netto na sezon, przy czym kontrakt będzie zawierał również klauzulę przedłużenia o kolejny rok.

Inzaghi spodziewa się wielu wzmocnień podczas letniego okienka transferowego, ponieważ wierzy, że w końcu uda mu się zdobyć pierwszy tytuł mistrzowski w karierze trenerskiej.

Z przenosinami do Interu Mediolan przede wszystkim łączonym jest Paulo Dybala, który po sezonie opuścił Juventus jako wolny zawodnik. Na San Siro chciałby wrócić Romelu Lukaku, który nie jest zadowolony ze swojej przygody z Chelsea. Nerazzurri poluja też na Gleisona Bremera. Defensor Torino jest obecnie uznawany za jednego z najlepszych środkowych obrońców w lidze.

